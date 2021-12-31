Öğünler arası atıştırmak ve uygun seçimler yapmak insanlar için beslenmenin en zorlayıcı kısımlarından biridir. 12 saat tok tutan ara öğün tarifi nedir? İşte cevabı...

12 saat tok tutan ara öğün tarifi

1 adet avokado

2 adet yumurta

Taze soğan

Kırmızı biber

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı

Avokadoyu ikiye kesin ve çekirdeğini çıkarın. Daha sonra tepsiye koyun ve içerisine yumurtaları kırıp tuz ve karabiber ile lezzetlendirip 220 derecelik fırında 10-12 dk pişirin. Üzerine taze soğan ve kırmızı biber ekleyip servis edin.

Ara öğün için öneriler

1 kutu az yağlı süt ve 1 adet taze meyve.

Kuru üzüm ve leblebi.

1 adet havuç

Light kaşarlı kepekli tost ve söğüş sebze.

Yulaf ezmesi ve yoğurt.

3 kuru kayısı, 2 parça ceviz.

1 kutu meyveli yoğurt ve 10 fındık.

1 su bardağı yağsız patlamış mısır, 1 avuç kuru üzüm.