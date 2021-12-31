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Kadın - Aile 12 saat tok tutan ara öğün tarifi
Kadın - Aile

12 saat tok tutan ara öğün tarifi

12 saat tok tutan ara öğün tarifi nedir? İşte cevabı...

Yeniakit Publisher
2021-12-31 13:48:00 - 2021-12-31 13:55:39
12 saat tok tutan ara öğün tarifi

Öğünler arası atıştırmak ve uygun seçimler yapmak insanlar için beslenmenin en zorlayıcı kısımlarından biridir. 12 saat tok tutan ara öğün tarifi nedir? İşte cevabı...

12 saat tok tutan ara öğün tarifi

  • 1 adet avokado
  • 2 adet yumurta
  • Taze soğan
  • Kırmızı biber
  • Tuz
  • Karabiber

Hazırlanışı

Avokadoyu ikiye kesin ve çekirdeğini çıkarın. Daha sonra tepsiye koyun ve içerisine yumurtaları kırıp tuz ve karabiber ile lezzetlendirip 220 derecelik fırında 10-12 dk pişirin. Üzerine taze soğan ve kırmızı biber ekleyip servis edin.

Ara öğün için öneriler

1 kutu az yağlı süt ve 1 adet taze meyve.

Kuru üzüm ve leblebi.

1 adet havuç

Light kaşarlı kepekli tost ve söğüş sebze.

Yulaf ezmesi ve yoğurt.

3 kuru kayısı, 2 parça ceviz.

1 kutu meyveli yoğurt ve 10 fındık.

1 su bardağı yağsız patlamış mısır, 1 avuç kuru üzüm.

 

 

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