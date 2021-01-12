12 Ocak altın fiyatları; güncel cumhuriyet altını ne kadar?

En değerli madenlerden olan altın, her zaman güncel bir şekilde takip edilmeye devam ediliyor. Aşı haberlerinin düşmesine neden olan altın, son günlerde hareketlilik yaşadı. 12 Ocak altın fiyatları nasıl? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?