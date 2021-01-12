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Ekonomi 12 Ocak altın fiyatları; güncel cumhuriyet altını ne kadar?
Ekonomi

12 Ocak altın fiyatları; güncel cumhuriyet altını ne kadar?

En değerli madenlerden olan altın, her zaman güncel bir şekilde takip edilmeye devam ediliyor. Aşı haberlerinin düşmesine neden olan altın, son günlerde hareketlilik yaşadı. 12 Ocak altın fiyatları nasıl? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-01-12 09:32:00 -
12 Ocak altın fiyatları; güncel cumhuriyet altını ne kadar?

Geçtiğimiz hafta ABD’de yaşanan olaylar sonrasında da düşüşünü devam ettiren altın son günlerde hareketlenmeye başladı. Peki en güncel hali nasıl?

Gram altın

445₺

Çeyrek altın

Alış: 721₺

Satış: 731₺

Cumhuriyet altını

Alış: 2.880₺

Satış: 2.914₺

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