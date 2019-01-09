12 milyondan fazla emekliye çifte zam!

Yaklaşık 12.3 milyon emekliye bu ay çifte zam var. Hem maaşlar hem de ek ödeme tutarları artacak.

Enflasyon farkı yansıtılacak

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşı yüzde 10.19 artırılırken, memur emeklilerine de yüzde 4 artış ve yüzde 6.73 enflasyon farkı yansıtılacak. Bu ay maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükselecek.

Yeni maaş üzerinden hesaplanacak

Ek ödeme tutarı yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak. Örneğin; Aralık maaşı 3 bin lira olan SSK emeklisi, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Eline aylık 3 bin 120 lira geçiyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 305 lira 70 kuruş üzerinden ek ödeme hesaplanacak. Emeklinin eline 3 bin 305 lira 70 kuruş net maaş ve 132,23 lira ek ödemeyle birlikte aylık 3 bin 437 lira 93 kuruş geçmeye başlayacak. Geliri 317,93 lira artacak. Aralık maaşı 3 bin lira olan memur emeklisi ise eline ek ödemeyle birlikte 3 bin 120 lira geçerken, artık 3 bin 321 lira 90 kuruş net maaş ve 132,88 lira ek ödemeyle birlikte 3 bin 454 lira 78 kuruş almaya başlayacak. Gelirindeki artış 334,78 lira olacak.

Sınır da yükseldi

Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı da bu ay memur maaş katsayısındaki artışla değişti. Maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi bu sınır bin 224 lira 81 kuruşa çıktı. Yani bu aydan itibaren maaşı bin 224 lira 81 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme almaya başlayacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 10.19 artacak. Ayrıca her emekliye yüzde 4 ve yüzde 5 oranında ek ödeme parası da ödenecek. Maaşlar bu ay zamlı olacak.

Kaynak: Takvim