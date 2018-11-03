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12 milyon dolarlık tabloyu gasbeden 2 kişi gözaltında

Antalya'nın Alanya ilçesinde Fransız ressam Henri Matisse'ye ait yaklaşık 12 milyon dolar değerinde tabloyu gasbeden 2 kişi gözaltında alındı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 15:38
12 milyon dolarlık tabloyu gasbeden 2 kişi gözaltında

Alanya'da bir İran vatandaşı M.F.'nin elinde bulunan Fransız ressam Henri Matisse'ye ait yaklaşık 12 milyon dolar değerinde tabloyu zorla aldığı iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin polis eşliğinde getirildikleri adliyede işlemleri sürüyor.

Tablonun özel notu ve sertifikası

Diğer yandan, ele geçirilen tablonun arkasında, 'Henri Matisse. Woman with a still Life. 1943. Oil on canvas. 41 cm x 33 cm. Original work' yazılı not yer aldığı belirlendi. Ayrıca, tablonun orijinal ve M.F.'nin ailesin ait olduğunu anlattığı kaydedilen Arapça yazılı metnin yer aldığı sertifika da operasyonda ele geçirildi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 15:38
  1. Antalya
  2. Alanya
  3. gasp
  4. Milyon dolarlık tabloyu gasp ettiler
  5. gözaltına alındılar

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