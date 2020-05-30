‘1.2 milyar dolarlık yatırımın temelleri yıl sonunda atılacak’

Bakan Varank, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda değerlendirmelerde bulundu.

Normalleşmeye giden süreçte, üretim cephesinde sürdürülebilir bir toparlanmaya ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Varank, “Ekonomik güven endeksi mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi. Tüketicilerin, reel kesimin ve sektörlerin ekonomiye duyduğu güven yeniden yükseliyor” dedi.

Bu toparlanma eğilimini kalıcı ve istikrarlı bir hale getirmek istediklerinin altını çizen Varank, “Salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir” ifadesini kullandı.

Şu an pek çok ülke talebini ertelediğini belirten Varank, salgın sonrası dönemde, bu ertelenmiş talebin yeniden harekete geçeceğini aktardı.

“Sanayimiz bu talebi karşılamaya şimdiden hazır olmalı” diyen Varank, Bakanlıklarının Adana için vizyon projeleri olduğuna söyledi. Varank, bunlar arasında en önemlisinin hiç şüphesiz Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi olduğunu kaydetti. Projenin, pandemi ortamına rağmen, planlandığı şekilde ilerlediğini dile getiren Varank, “Poli-propilen üretimine yönelik Türkiye, Cezayir, Güney Kore, Hollanda işbirliğinde 1.2 milyar dolarlık yatırımın temelleri inşallah yılın son çeyreğinde atılacak” diye konuştu.

“KOVİD-19 GÜVENLİ ÜRETİM KALİTE BELGESİ VERECEĞİZ”

Türk Standardları Enstitüsü ile birlikte, normalleşme sürecinde, sanayi tesislerinde alınması gereken önlemlere yönelik bir kılavuz hazırladıklarını belirten Bakan Varank, “Tedbirleri yerine getiren firmalara, Kovid-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi de vereceğiz. Kılavuzu açıklayalı 1 hafta olmasına ve araya bayram tatili de girmesine rağmen şimdiden 45 sanayi kuruluşu bu belgeyi almak için bize başvurdu. Biz bu sayının katlanarak artmasını bekliyoruz” diye konuştu.