12 Kasım 2020 Perşembe Dolar kuru ne kadar düştü?

Ülkemizde ve dünyada meydana gelen son dakika olayları sonrasında Türkiye’de dolar / TL kuru güncel oranları pek çok sebeple alım yapmak isteyen vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Dolar kaç TL, ne kadar? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapılmaya devam ediyor. İşte güncel dolar kuru detayları...

12 Kasım 2020 Perşembe Dolar kuru

Merkez Bankası geçtiğimiz hafta açıklama yaparak faiz kararını sabit tutmuştu. Bu kararın ardından dolar fiyatları arttı. Geçtiğimiz hafta 8.3 sınırında hareket eden dolar, 8.3 sınırında kapanmıştı. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın ortalama enflasyon beklentisini açıklamasının ardından dolar fiyatları 8.3 sınırı etrafında fiyat belirliyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu.

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,7954 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0.09 hareketlilik oldu. Dolar bugün satış fiyatı 7,8013 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı 7,7895 lira olarak 12 Kasım 2020 tarihinde başlamış oldu.

Euro önceki kapanışını 9,1789 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde -0.07 hareketlilik oldu. Euro satış fiyatı belirlendi. Euro bugüne dikey yönde ve satış fiyatı 9,1823 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 12 Kasım 2020 tarihinde 9,1757 lira belirlendi.

İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,3042 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0.12 hareketlilik oldu. Bugün ise İngiliz Sterlini satış fiyatı 10,3177 lira, alış fiyatı 10,2907 ile başladı.