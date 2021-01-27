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Gündem 12 ilde yakalanan FETÖ'cüler itirafçı oldu
Gündem

12 ilde yakalanan FETÖ'cüler itirafçı oldu

Balıkesir merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 zanlı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 15:00:00 -
12 ilde yakalanan FETÖ'cüler itirafçı oldu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Ankara, Kilis, Ordu, Van, Zonguldak, Çorum ve Manisa'da eş zamanlı operasyonla yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün polis akademisi ve okulu yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ocak'ta düzenledikleri operasyonda 3'ü polis, 3'ü öğretmen, ikisi meslekten ihraç edilmiş polis memuru, 12'si özel sektör çalışanı olan zanlıları gözaltına almıştı.

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