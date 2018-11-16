0553 313 94 23

12 ilde FETÖ'ye operasyon!

Diyarbakır merkezli 12 ilde FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 44 zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.

16 Kasım 2018 Cuma 12:02
12 ilde FETÖ'ye operasyon!

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan FETÖ üyeleriyle yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında 38'i muvazzaf, 2'si meslekten ihraç edilen, 2'si emekli, biri askeri okuldan ilişiği kesilen ve biri askeri kurumdan istifa eden 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 12:02
  1. Diyarbakır
  2. fetö
  3. FETÖ üyesi
  4. fetö kara kuvvetleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de mahkeme AVM otoparkını 'kara yolu' kabul etti
    1. İzmir'de mahkeme AVM otoparkını 'kara..
    2. İstanbullular millet bahçelerine..
    3. 12 ilde FETÖ'ye operasyon!
    4. İstanbul'un yeni valisinden 'tam gün..
    5. CHP'de Trabzon kavgası! İlhami Özcan..
    6. Mahkemeden emsal karar! "Kara yolu"..
    7. FETÖ'nün 'taşınmazları kaçırma' planı..
    8. Bim indirim ürünler listesi 16 Kasım..
    9. Ertuğrul'u bekleyen büyük tuzak ne?
    10. "Kaşıkçı cinayeti, karanlık ticareti..
    11. Fatih Erbakan'ın kurduğu yeni partinin..
    12. 8 silah arkadaşı şehit olan asker o..
    13. ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    14. Polislere 3600 ek gösterge artışı ne..
    15. 'Galatasaray'dan 2 kez teklif aldım'
    16. AK Parti belediye başkan adayları ne..
    17. MEB'ten ilkokullarda önemli uygulama!..
    18. Ankara'da emekli astsubay, karısını..
    19. 24 Haziran'da oy kullanan seçmen..
    20. Özhaseki'den Ankara adaylığı açıklaması!
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!
    Kaymakam, 2 muhtarı görevden aldı
    Kaymakam, 2 muhtarı görevden aldı