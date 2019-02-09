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12 gündür mahsur kalan keçilerin imdadına AKUT yetişti

Mersin'de 12 gündür dağ yamacında mahsur kalan 14 keçi, AKUT ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:56
12 gündür mahsur kalan keçilerin imdadına AKUT yetişti

Mersin'in Silifke ilçesinde dağ yamacında 12 gündür mahsur kalan 14 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesi ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Silifke ilçesi Ovacık Mahallesi kırsalında bir dağ yamacında çok sayıda keçinin 12 gündür mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Mersin Şubesi ekipleri, olay yerine hareket etti.

Sahibine teslim edildiler

Mahalleye ulaştıktan sonra yaklaşık 5 saatlik bir çalışmayla 14 keçiyi bulunduğu yerden indiren ekipler, keçileri sahibine teslim etti.

Keçilerin sahibi ekiplere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 17:56
  1. Arama Kurtarma Derneği (AKUT)
  2. AKUT Mersin Şubesi
  3. keçi

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