  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 12 Eylül’de muvazzaf bazı subayların karşısına geçip konuşan Merdan Yanardağ, AK Parti için “12 Eylül çocuğu” dedi
Gündem

12 Eylül’de muvazzaf bazı subayların karşısına geçip konuşan Merdan Yanardağ, AK Parti için “12 Eylül çocuğu” dedi

Yeniakit Publisher
2024-08-04 18:58:00 -
12 Eylül’de muvazzaf bazı subayların karşısına geçip konuşan Merdan Yanardağ, AK Parti için "12 Eylül çocuğu" dedi

12 Eylül’de muvazzaf bazı subayların karşısına geçip konuşan Merdan Yanardağ, AK Parti için “12 Eylül çocuğu” ifadelerini kullandı. Yanardağ, AK Parti'yi "12 Eylül çocuğu" olarak nitelendirerek, partinin Amerikancı ve Siyonistlerin desteğiyle kurulduğunu ileri süren Merdan Yanardağ’a sosyal medya üzerinden ‘Sen kimin çocuğusun Merdan!’ yorumları yapıldı.

Hopa Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlenen ‘2. Kazım Koyuncu Kültür, Sanat ve Çocuk Şenliği’de konuşan ve teröristbaşı Abdullah Öcalan için "çok uzun süre cezaevinde kaldı, siyasi iktidar rehin aldı" diyerek teröristbaşı için özgürlük isteyen Yanardağ, "AKP, 12 Eylül'ün çocuğudur, Amerikancı ve Siyonistlerin desteğiyle kurulmuş bir partidir ve o yüzden ticareti İsrail'le zor kestiler. Daha dün biz yayınladık AKP’nin Bursa İl Başkanı İsrail’e kurşun geçirmez cam satıyor. Gazze’ye timsah gözyaşları döküyor, İsrail’le ticaret yapıyorlar ve kendi çocuklarının gemileriyle yapıyorlar. Günde 8 gemi kalkıyordu eğer biz bunu yazmasaydık. Biz televizyonlarda, gazetelerde bunu söylememiş olsaydık o ticaret devam ediyordu. Türkiye’ye gösterilen yön iktidar tarafından gösterilen yön bu yöndür işte böyle yaparsanız ticaretiniz güçlenir diye kandırıyorlar. Oysa cumhuriyetin göstermiş olduğu yön başkadır. Akıl ve bilim yoludur." İfadelerini kullandı.

Yanardağ’ın tepki çeken bu sözleri “Sen kimin çocuğusun Merdan!” yorumlarına sebebiyet verdi.

Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada
Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada

Gündem

Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yunan bile takdir ediyor! Merdan Yanardağ'dan Akıncı İHA hazımsızlığı
Yunan bile takdir ediyor! Merdan Yanardağ'dan Akıncı İHA hazımsızlığı

Gündem

Yunan bile takdir ediyor! Merdan Yanardağ'dan Akıncı İHA hazımsızlığı

Merdan Yanardağ ve Emre Kongar Yeni Akit'e kin kustular
Merdan Yanardağ ve Emre Kongar Yeni Akit'e kin kustular

Gündem

Merdan Yanardağ ve Emre Kongar Yeni Akit'e kin kustular

Merdan’ın yalanı elinde patladı! Merih Demiral’i hedef almıştı
Merdan’ın yalanı elinde patladı! Merih Demiral’i hedef almıştı

Gündem

Merdan’ın yalanı elinde patladı! Merih Demiral’i hedef almıştı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23