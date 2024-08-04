12 Eylül’de muvazzaf bazı subayların karşısına geçip konuşan Merdan Yanardağ, AK Parti için “12 Eylül çocuğu” dedi
12 Eylül’de muvazzaf bazı subayların karşısına geçip konuşan Merdan Yanardağ, AK Parti için “12 Eylül çocuğu” ifadelerini kullandı. Yanardağ, AK Parti'yi "12 Eylül çocuğu" olarak nitelendirerek, partinin Amerikancı ve Siyonistlerin desteğiyle kurulduğunu ileri süren Merdan Yanardağ’a sosyal medya üzerinden ‘Sen kimin çocuğusun Merdan!’ yorumları yapıldı.
Hopa Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlenen ‘2. Kazım Koyuncu Kültür, Sanat ve Çocuk Şenliği’de konuşan ve teröristbaşı Abdullah Öcalan için "çok uzun süre cezaevinde kaldı, siyasi iktidar rehin aldı" diyerek teröristbaşı için özgürlük isteyen Yanardağ, "AKP, 12 Eylül'ün çocuğudur, Amerikancı ve Siyonistlerin desteğiyle kurulmuş bir partidir ve o yüzden ticareti İsrail'le zor kestiler. Daha dün biz yayınladık AKP’nin Bursa İl Başkanı İsrail’e kurşun geçirmez cam satıyor. Gazze’ye timsah gözyaşları döküyor, İsrail’le ticaret yapıyorlar ve kendi çocuklarının gemileriyle yapıyorlar. Günde 8 gemi kalkıyordu eğer biz bunu yazmasaydık. Biz televizyonlarda, gazetelerde bunu söylememiş olsaydık o ticaret devam ediyordu. Türkiye’ye gösterilen yön iktidar tarafından gösterilen yön bu yöndür işte böyle yaparsanız ticaretiniz güçlenir diye kandırıyorlar. Oysa cumhuriyetin göstermiş olduğu yön başkadır. Akıl ve bilim yoludur." İfadelerini kullandı.
Yanardağ’ın tepki çeken bu sözleri “Sen kimin çocuğusun Merdan!” yorumlarına sebebiyet verdi.
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