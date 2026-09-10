12 Eylül mağduru Hürriyet Gül işkencecilerin 'Burada Allah yoktur' sözünü unutamadı

Sivas'ta yaşayan 65 yaşındaki 12 Eylül mağduru Hürriyet Gül, cezaevinde işkence altında "Allah diye, anam diye" bağırdıklarında işkencecilerden "Allah seni gelsin kurtarsın. Burada Allah yoktur, burada gerçekler vardır" karşılığını aldıklarını anlattı. 12 Eylül 1980 darbesinde 19 yaşında konulduğu cezaevinden 28 yaşında çıkan Gül, üç ayrı cezaevinde tutuldu; ilk yıllarda neredeyse her gün, yeniden yakalanmış gibi ağır işkence gördü.

Aradan geçen 46 yıla rağmen yaşadıklarını unutamayan Gül, o sözler karşısında "Nasıl böyle bir Türk polisi olabilir? Başka fraksiyonda da olabilir ama nasıl bu kadar imansız olabilirler?" diye düşündüğünü söyledi.

"Biz 12 Eylül değil de 'Kara Eylül' diyoruz"

Gül, darbenin yapıldığı aya kendilerinin başka bir ad verdiğini belirtti: "Biz 12 Eylül değil de 'Kara Eylül' diyoruz bu aya." Darbeden önce toplumun kutuplaştırıldığını savunan Gül, "Sağ ve solu birbirine karşı kışkırtarak darbenin alt yapısını hazırladılar. Daha sonra Amerika'nın, emperyalistlerin bir oyunuyla sağcıları da solcuları da cezaevlerine doluşturdular" dedi.

Ülkücülerin bu dönemden güçlenerek çıktığını anlatan Gül, "Başbuğ Alparslan Türkeş, Türk gençliğine bir tohum attı" ifadesini kullandı. Tohum boy atmaya başlayınca emperyalistlerin onu tehlike olarak algıladığını söyleyen Gül, "12 Eylül'le beraber bizi silindir gibi ezdiler" dedi; bugün her tarafın ülkücüler, milliyetçiler ve vatanına, milletine bağlı gençlerle dolu olduğunu dile getirdi.

Mamak'ta C5: "Her gün akla gelmeyecek işkenceler uygulandı"

Gül, Mamak ve Malatya cezaevlerinde çok işkence gördüklerini, Antep Cezaevi'nde ise pek bir şey yaşamadıklarını anlattı. Mamak'ta C5 denilen yerde, sanki o gün yakalanıp mahkûm olmuşlar gibi her gün işkenceden geçirildiklerini aktardı. Cezaevindekilerin bir kısmının, kanunen yasak olmasına rağmen yeniden sorgulanıyormuş gibi emniyete alındığını, sorguda askıya çekilip falakaya yatırıldığını söyledi.

"Falakanın ötesinde askıya almalar, elektrik vermeler, döve döve öldürülen birçok arkadaşım var" diyen Gül, Filistin askısını "Ellerimizi arkadan bağlayıp tavana asarlardı" diye tarif etti. Fiziksel işkencenin yanında psikolojik işkence de gördüklerini, çıplak bırakılarak "insanın izzetiyle, nefsiyle" oynandığını anlatan Gül, "Elektrik verirlerdi, üzerimizde sigara söndürürlerdi. Benim vücudumda bunun birçok izi var" şeklinde konuştu.

İşkencelerin bittiği dönemi de tarif etti: "1983-1984 yıllarında Özal'ın iktidara gelmesiyle beraber bu işkenceler kesildi. Tek tip elbise giyme gibi olaylar da kalmamıştı."

Cezaevinden kaçmayı başaran Gül, teslim olmaması halinde eşine tecavüz etmekle tehdit edildiğini vurguladı. Cezaevine girdiği dönemde yeni evli olduğunu, bugün hayatta olmayan eşinin gözaltına alındığını söyleyen Gül, hâlâ yaşadığını belirttiği bir yüzbaşıdan söz ederek babasına "Oğlun teslim olmazsa bunu bütün askerin üstünden geçireceğim. Oğlun gelip teslim olmasın, namus ayaklar altına gelir" dendiğini aktardı. "Babam yalvardı, 'Oğlum gel, teslim ol' dedi. Ben de onun üzerine gelip teslim oldum" diyen Gül, mağdur olduğunda 19 yaşında olduğunu hatırlattı.

"Terörsüz Türkiye süreciyle terörün biteceğine inanmıyorum"

Terörsüz Türkiye sürecini de değerlendiren Gül, emperyalistlerin Türkiye üzerinden ellerini çekmediklerini FETÖ ile gördüklerini söyledi: "O gün de, 12 Eylül döneminde, emperyalistlerin ellerini çektiklerine inanmıştık. Ama gördük ki hiç çekmediler. FETÖ kalkışması ortaya çıktı, ardından başka başka olaylar çıktı."

Kürtlere karşı herhangi bir sıkıntıları olmadığını vurgulayan Gül, sözlerini şöyle tamamladı: "Onlar bizim kardeşimiz. Kardeşliğimizin devam etmesini istiyoruz ve o yönde yol yürüyoruz. Ancak eylem yapmış, adam öldürmüş, asker vurmuş, katliam yapmış, bebek katili olmuş bir kişinin adam olacağına, vatanını seveceğine ve vatanın bayrağı altında geleceğine inanmıyoruz."