12 Eylül darbesi hâlâ hafızalardan silinemedi

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Ama cuntacıların elebaşısı Kenan Evren önderliğinde gerçekleştirilen alçak darbenin izleri hâlâ hafızalarda silinemedi. Gençlerin idam sehpalarında sallandırıldığı, hukukun ve demokrasinin rafa kaldırıldığı, siyasi partilerin kapatıldığı 12 Eylül darbesi Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçti. 1 milyon 683 bin kişinin fişlendiği darbe sürecinde 650 bin kişi gözaltına alındı. Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılanırken, 7 bin kişi için idam cezası istendi. 517 kişiye idam cezası verilirken, 1’inin yaşı yükseltilerek 50 kişi idam edildi. Cuntacı Evren, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde yargılanarak ömür boyu hapse mahkûm edildi. Rütbeleri sökülen zalim Evren, 9 Mayıs 2015’te öldü.