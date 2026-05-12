  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
12 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 12 Mayıs 2024: İsmail Kandemir'in vefatı (Sivil Toplum Önderi) Siyonist İsrail'den alçaklık! Filistinlilere idam cezasını onayladı Siyonistler kışkırtma peşinde! Mescid-i Aksa için izin istediler İBB soruşturmasında yeni gelişme! 12 tutuklama İzmir’de CHP sansürü patlak verdi! AK Parti'li Saygılı'dan sert tepki: "Demokrasiden kaçıyor, halktan korkuyorlar!" İsrailliler neye uğradığını şaşırdı! ABD'deki restoranda "Boom Boom Tel Aviv" şoku: Dünyanın her yerinde tepki yağıyor! Oval Ofis’te dikkat çeken anlar! Trump konuşmalar sırasında uyukladı Sancaktepe'de CHP zulmü sınır tanımıyor! Milli değerlere savaş açan yönetim ecdat yadigarı anıtı yerle bir etti! Bakan Fidan'dan Katar'da İsrail'in aklını aldı
Spor 12 Dev Adam’ın İsviçre maçı biletleri satışa çıktı
Spor

12 Dev Adam’ın İsviçre maçı biletleri satışa çıktı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
12 Dev Adam’ın İsviçre maçı biletleri satışa çıktı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 6. ve son haftasında İsviçre'yi konuk edeceği karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadelenin biletlerini basketbolseverler, Biletix üzerinden alabilecek.

Bilet fiyatları şu şekilde:

Saha içi 3. sıra-3 bin lira

VIP-Bin lira

1. Kategori-600 lira

2. Kategori-400 lira

3. Kategori-300 lira

4. Kategori-200 lira

Milli Basketbolcu Adem Bona'nın takımı, NBA play-off'larına yükseldi
Milli Basketbolcu Adem Bona'nın takımı, NBA play-off'larına yükseldi

Spor

Milli Basketbolcu Adem Bona'nın takımı, NBA play-off'larına yükseldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23