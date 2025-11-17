  • İSTANBUL
12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı!
Spor

12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

12 Dev Adam’ın Bosna Hersek ve İsviçre ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre elemelerde C Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, çalışmalarına 25 Kasım Salı günü Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde başlayacak.

Türkiye, 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de Bosna Hersek ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde, 30 Kasım Pazar günü ise saat 19.00'da İsviçre ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Sertaç Şanlı (Dubai Basketbol), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)

