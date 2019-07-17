12 Dev Adam’da Kartal Özmızrak aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA Dünya Kupası aday kadrosunda yer alan Kartal Özmızrak, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:56
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA Dünya Kupası aday kadrosunda yer alan Kartal Özmızrak, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında organize edilecek FIBA 2019 Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Kartal Özmızrak geniş kadrodan çıkartıldı. 1995 doğumlu oyuncu sakatlığı nedeniyle Millilerin FIBA 2019 Dünya Kupası kadrosunda yer alamayacak.
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