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12 Dev Adam’da Kartal Özmızrak aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA Dünya Kupası aday kadrosunda yer alan Kartal Özmızrak, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:56
12 Dev Adam’da Kartal Özmızrak aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA Dünya Kupası aday kadrosunda yer alan Kartal Özmızrak, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.


Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında organize edilecek FIBA 2019 Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Kartal Özmızrak geniş kadrodan çıkartıldı. 1995 doğumlu oyuncu sakatlığı nedeniyle Millilerin FIBA 2019 Dünya Kupası kadrosunda yer alamayacak.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:56
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