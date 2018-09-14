THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

12 dev adam Ankara'da Karadağ'ı yendi!

A Milli Erkek Basketbol Takımımız Ankara'da konuk ettiği Karadağ'ı 79 -69 yendi. Milliler, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turundaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

14 Eylül 2018 Cuma 22:12
12 dev adam Ankara'da Karadağ'ı yendi!

Milli Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turunda Karadağ ile karşı karşıya geldi ve ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Ankara'da oynanan mücadeleyi 12 Dev Adam, 79-69'luk skorla kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Marius Ciulin (Romanya), Alexey Davydov (Rusya)

Türkiye: Wilbekin 2, Doğuş Balbay 4, Cedi Osman 18, Ersan İlyasova 17, Ege Arar 5, Semih Erden 16, Melih Mahmutoğlu 2, Kartal Özmızrak, Furkan Korkmaz 13, Sertaç Şanlı, Göksenin Köksal 2

Karadağ: Aleksa Popovic 7, Dubljevic 22, Ivanovic 9, Petar Popovic 10, Djurisic, Sehovic, Sekulic 1, Needham 3, Barovic 8, Carapic 1, Radovic 8, Starovlah

1. Periyot: 26-18

Devre: 45-37

3. Periyot: 60-56

Beş faulle çıkan: 35.13 Ege Arar (Türkiye)

Karşılıklı basketlerle girilen karşılaşmada Doğuş Balbay, Cedi Osman ve Ersan İlyasova'nın sayılarıyla milli takım, 2. dakikaya 5-2 önde girdi. İlk iki dakika içinde faul hakkını dolduran milliler, rakibinin pota altındaki etkili ismi Dubljevic'in 10 sayısına engel olamadı ve 4. dakikayı 10-8 geride geçti. Ersan İlyasova'nın Cedi Osman ile yaptığı ikili oyunlar sonrasında rakibinin dengesini bozan ay-yıldızlı ekip, 7. dakikayı 18-12 üstün tamamladı. Semih Erden'in de skora katkı vermesiyle kontrolü elinde tutan milliler, ilk çeyreği 26-18 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümünde her iki takım da hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşadı. Rakibine 3,5 dakika sayı atma şansı vermeyen milliler, Melih Mahmutoğlu-Furkan Korkmaz ikilisinin basketleriyle skoru 31-18'e taşıdı. Popovic'in skor katkısı verdiği rakibi karşısında Furkan Korkmaz ve Ersan İlyasova ile basketler bulan A Milli Takım, hücum ribauntlarından elde ettiği ikinci şansları iyi değerlendirerek soyunma odasına 45-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında rakibinin baskılı savunması karşısında zorlanan milliler, Cedi Osman'ın art arda basketleriyle farkın azalmasına izin vermedi ve 25. dakikaya 7 sayı farkla önde girdi: 52-45. Dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan Karadağ, hücum ribauntlarındaki üstünlüğüyle farkı azaltsa da milliler, periyodu 60-56 önde tamamladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, final çeyreğinin ilk dakikalarında Semih Erden ve Ersan İlyasova ile oyunun kontrolünü tekrar ele geçirdi. Karadağ'ın molası sonrasında Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla hücumdaki etkinliğini sürdüren ay-yıldızlılar, savunmada da etkili bir oyun sergileyerek rakibini yanlış şut seçimlerine itti ve 35. dakikaya 11 sayı farkla önde girdi: 73-62. Ersan İlyasova'nın üst üste basketleriyle rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen A Milli Takım, tempoyu istediği gibi ayarladı ve karşılaşmadan da 10 sayı farkla 79-69 galip ayrıldı.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 22:12
  1. Ankara
  2. Basketbol
  3. 12 dev adam
  4. A Milli Basketbol Takımı
  5. 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paketlenen teröristlerle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
    1. Paketlenen teröristlerle ilgili..
    2. Sağlık Bakanlığından 'Alaattin Çakıcı'..
    3. Ordu'yu dolu vurdu! Araçlar zarar gördü
    4. Cimbom'dan gol şov! Aslan Paşa'nın..
    5. İdlib halkından saldırılara tepki:..
    6. Yürüyen döviz bürosu! Dilencinin..
    7. Elazığ'da feci kaza! Otomobil sürüye..
    8. John Kerry'den Trump açıklaması:..
    9. PKK'lı terörist sahte kimlikle yakalandı
    10. PKK'ya bir darbe daha! O isim de..
    11. Meteoroloji'den iki il için uyarı!
    12. Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu
    13. Kritik isimden finansal kriz itirafı!
    14. Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı..
    15. Kilisede gerilim tırmanıyor! Ayrılma..
    16. 12 Dev Adam Karadağ'ı yendi!
    17. 20 yıllık savaş sona erdi! Barış..
    18. Galatasaray'ın rakibi derbide puanı..
    19. Rusya'dan Türkiye ve İdlib mesajı
    20. Terör örgütü PKK zanlısı sahte..
    Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
    Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    ABD, saldırı başlattı… Hedefinde bu ikisi var!
    ABD, saldırı başlattı… Hedefinde bu ikisi var!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler