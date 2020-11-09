12. Büyükelçiler Konferansı, BiP Meet üzerinden gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle bu yıl dijital ortama taşınan 12. Büyükelçiler Konferansı, Turkcell mühendislerinin geliştirdiği video konferans platformu BiP Meet üzerinden gerçekleşti.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dijital Dönüşüm Ofisi liderliği ile Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 12. Büyükelçiler Konferansı'nda yurt dışındaki 149 bölgede görev alan büyükelçilerle bir araya geldi.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle bu yıl dijital ortama taşınan büyükelçiler buluşması, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç'un da katılımıyla Turkcell mühendislerinin geliştirdiği video konferans platformu BiP Meet üzerinden gerçekleşti.

BiP Meet, kolay kullanımı, güçlü altyapısı ile fark yaratırken, Türkiye'nin datasının Türkiye'de kalmasını sağlayan Turkcell veri merkezlerinin altyapısını kullanıyor.



Ayda 50 adet 1 saatlik toplantıyı ücretsiz olarak tüm kullanıcılarına sunan BiP Meet, aynı anda 100'den fazla kişiyi dijital ortamda buluşturma, Türkçe dil desteği gibi özellikleri ile rakiplerinden farklılaşıyor.





- "BiP Meet'le ülkemizin datası ülkemizde kalacak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin koordinasyonuyla bu yıl dijital ortama taşınan 12. Büyükelçiler Konferansı'na BiP Meet ile destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını aktardı.



Erkan, Turkcell olarak Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması için çalıştıklarını ve bu yönde dijital servisler ve teknolojiler geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "BiP Meet'i de yurt dışındaki rakiplerimize göre daha kolay kullanımlı ve güçlü altyapısı ile güvenli bir alternatif olarak geliştirdik. Hızlı ve güvenli toplantılar yapabilmeyi mümkün kılan BiP Meet'le ülkemizin datası ülkemizde kalacak. Yerli ve milli teknolojilerin gelişimi için bizlere her zaman destek olan Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.