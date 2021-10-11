12 bin öğrenciye yemek hazırlıyorlar! Catering firması gibi meslek lisesi
Gaziantep’in Merkez Şehitkamil ilçesindeki Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek-içecek bölümü, adeta fabrika gibi çalışıyor.
Okul bünyesinde kurulan 1000 metrekarelik imalathanede meslek lisesi öğrencileri usta öğreticileri önderliğinde, 6 ilçedeki çoğunluğu taşımalı eğitim gören toplam 12 bin öğrenci için günlük 3 çeşit yemek hazırlıyor. Okulun müdürü Selçuk Eroğlu, “Yakın zamanda diğer kurumlara da hizmet sunmaya başlayacağız, sözleşmelerimiz imzalandı. Yaklaşık 40 bin kişilik yemek yapacak altyapımız mevcut” diyor.