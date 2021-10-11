  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 12 bin öğrenciye yemek hazırlıyorlar! Catering firması gibi meslek lisesi
Aktüel

12 bin öğrenciye yemek hazırlıyorlar! Catering firması gibi meslek lisesi

Gaziantep’in Merkez Şehitkamil ilçesindeki Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek-içecek bölümü, adeta fabrika gibi çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 08:59:00 -
12 bin öğrenciye yemek hazırlıyorlar! Catering firması gibi meslek lisesi

Okul bünyesinde kurulan 1000 metrekarelik imalathanede meslek lisesi öğrencileri usta öğreticileri önderliğinde, 6 ilçedeki çoğunluğu taşımalı eğitim gören toplam 12 bin öğrenci için günlük 3 çeşit yemek hazırlıyor. Okulun müdürü Selçuk Eroğlu, “Yakın zamanda diğer kurumlara da hizmet sunmaya başlayacağız, sözleşmelerimiz imzalandı. Yaklaşık 40 bin kişilik yemek yapacak altyapımız mevcut” diyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay