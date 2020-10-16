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Teknoloji 12 bin kilometre uçarak rekor kırdı
Teknoloji

12 bin kilometre uçarak rekor kırdı

Ülkemizde de görülebilen kıyı çamur çulluğu türüne ait bir kuş, 12 bin kilometrelik bir uçuş gerçekleştirerek dünyanın en uzun süre uçan kuş rekorunu kırmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 03:39:00 -
12 bin kilometre uçarak rekor kırdı

Ülkemizde de görülebilen kıyı çamur çulluğu türüne ait bir kuş, 12 bin kilometrelik bir uçuş gerçekleştirerek Alaska'dan Yeni Zelanda'ya ulaştı. Söz konusu kuş, böylece dünyanın en uzun süre uçan kuş rekorunu kırmayı başardı.

Bacağına çeşitli halkalar ve sırtının alt kısmına 5 gram ağırlığında bir verici takılan kuş, 2 ay süreyle Alaska kıyılarındaki çamurlarda bulunan kurtlar ve küçük deniz canlıları ile beslendiği, daha sonra da türünün üç üyesiyle birlikte bölgeden ayrıldığı aktarıldı.

Kuşun katettiği toplam mesafenin, 12.854 kilometre olarak ölçüldüğü kaydedildi.

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