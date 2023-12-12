12 Aralık 2002: Nazir Akalın'ın vefatı (Akademisyen/Şâir)

1 Şubat 1964’de Erzurum’da doğdu. Aziziye İlkokulu, Erzurum Ticaret Lisesi ve Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi (1991). Aynı üniversitenin SBE Doğu Dilleri ve Edebiyatları (1991-1994), Kırıkkale Üniversitesi SBE Yeni Türk Edebiyatı (1994-1997) programlarında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı. Kırıkkale Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak dört yıl çalıştı.







’28 Şubat Darbesi’nin ardından üniversitelerden uzaklaştırılan yüzlerce yüksek öğretim elemanının arasında Nazir Akalın da vardı. Şiirin yanı sıra edebî yazılar yazdı, doğu ve batı edebiyatlarından şiir çevirileri yaptı. İşsizdi ama doktora çalışmasını tamamlamaya çalışıyordu. 1989’da Milletin Sesi gazetesinin, 1990’da Hürsöz gazetesinin kültür-sanat sayfalarını hazırladı. 1991 yılında arkadaşlarıyla birlikte Karçiçeği dergisini çıkardı ve derginin genel yayın yönetmenliğini yaptı.







Palandöken dergisinin yayın kurulunda yer aldı (1992). Altı şiiri Hasan Enes tarafından özgün müzik tarzında bestelendi, Yürür Dağlar adıyla kaset olarak çıktı. Akit, Sağduyu, Yeni Şafak, Gündüz gazetelerinde edebiyat ve eleştiri yazıları yazdı. 12 Aralık 2002’de Ankara’da evine giderken geçirdiği tren kazası sonucu vefat etti.



Şiirleri Karçiçeği, Palandöken, Dergâh, Edebiyat Ortamı, Güneysu, Hazan, Hece, İkindi Yazıları, Kardelen, Kültür Edebiyat, Mavera, Merdiven, Tohum, Türkiyat Araştırmaları gibi dergilerle ve www.edebistan.com internet sitesinde yayınlandı. Yayın aşamasına gelmiş pek çok dosyasının yanında Divan Edebiyatı şiir ve şairleri üzerine sürdürdüğü önemli bir çalışması vardı.