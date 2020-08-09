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Tarih

12 Ağustos'ta ne oldu? Tarihte bugün 12 Ağustos olayları

12 Ağustos'ta ne oldu? Tarihte bugün 12 Ağustos olaylarını sizler için derledik. Yaşanmış ve tarihte kazınmış, binlerce yıl önce meydana gelmiş olaylar haberin detayında yer alıyor. Peki ama bugün ne günü? Tarihte bugün neler oldu, hangi olaylar meydana geldi? 12 Ağustos ne günü? Bugün kimler doğdu, kim öldü? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-09 20:46:00 -
12 Ağustos'ta ne oldu? Tarihte bugün 12 Ağustos olayları

MÖ 30 - Antik Mısır'ın son Hellenistik Kraliçesi VII. Kleopatra öldü.

875 - İtalya Kralı II. Ludwig öldü.

1281 - Moğolların Japonya seferleri: Kubilay Han'ın Donanması, Japonya'ya yaklaştığı sırada çıkan bir tayfun neticesinde battı.

1424 - Çin İmparatoru Yonglo öldü.

1499 - Küçük Davut Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması komutanlarından Burak Reis, Sapienza adası yakınlarında karşılaşılan Venedik Donanması ile yapılan Sapienza Deniz Muharebesindeki çarpışmada öldü.

1499 - Osmanlı denizci Burak Reis öldü.

1689 - Katolik Kilisesi'nin 240. Papası XI. Innocentius öldü.

1844 - Sudan'da Mehdilik hareketinin kurucusu Muhammed Ahmed doğdu.

1851 - Isaac Singer, dikiş makinesinin patentini aldı.

1875 - Türk edebiyatçı Mehmet Rauf doğdu.

1877 - Asaph Hall, Mars'ın uydusu Deimos'u keşfetti.

1908 - Ford, T modelinin seri üretimine başladı.

1910 - İstanbul Moda'da ilk tenis kortu açıldı.

1914 - I. Dünya Savaşı: Birleşik Krallık, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'a savaş ilan etti.

1921 - Atatürk, Polatlı'da Başkomutan sıfatıyla Ordu'nun başına geçti.

1927 - Bolivya'da 80 bin kızılderili, Hükümet'e başkaldırdı.

1930 - Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu, Genel Başkanlığı'na Fethi Okyar getirildi.

1944 - Tan gazetesi kapatıldı.

1953 - Sovyetler Birliği, Kazakistan'da atom bombası denedi.

1954 - BM askerleri Kore'den çekilmeye başladı.

1960 - İlk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1A fırlatıldı.

1961 - İstanbul'un 92 yıllık tramvayları son seferlerini yaptılar.

1964 - Güney Afrika Cumhuriyeti, ırksal ayrımcılığı savunan "Apartheid" politikaları nedeniyle Olimpiyat Oyunları'ndan men edildi.

1981 - IBM ilk kişisel bilgisayarını piyasaya sürdü.

1990 - TBMM yaptığı gizli oturumda, olası bir savaş durumunda Hükümet'e müdahale izni verildi.

1992 - Kanada, Meksika ve ABD, NAFTA antlaşmasının ön görüşmelerini tamamladıklarını açıkladılar.

1996 - Türkiye ile İran arasında doğalgaz anlaşması imzalandı.

2000 - Rus Kursk denizaltısı, Barents Denizi'nde 112 mürettebatıyla battı.

2005 - Sri Lanka Dışişleri Bakanı Lakshman Kadirgamar, bir keskin nişancı tarafından öldürüldü.

11 Ağustos tarihte bugün | 11 Ağustos'ta neler yaşandı?
11 Ağustos tarihte bugün | 11 Ağustos'ta neler yaşandı?

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11 Ağustos tarihte bugün | 11 Ağustos'ta neler yaşandı?

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