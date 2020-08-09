12 Ağustos'ta ne oldu? Tarihte bugün 12 Ağustos olayları

12 Ağustos'ta ne oldu? Tarihte bugün 12 Ağustos olaylarını sizler için derledik. Yaşanmış ve tarihte kazınmış, binlerce yıl önce meydana gelmiş olaylar haberin detayında yer alıyor. Peki ama bugün ne günü? Tarihte bugün neler oldu, hangi olaylar meydana geldi? 12 Ağustos ne günü? Bugün kimler doğdu, kim öldü? İşte detaylar...