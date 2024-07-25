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Gündem 11’i çocuk 30 kaçak göçmen yakalandı
Gündem

11’i çocuk 30 kaçak göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-07-25 09:00:00 -
11’i çocuk 30 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık'tan Yunanistan'a kaçak yollarla gitmeye çalışan göçmenler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollara geçmek kullanılan lastik bot içerisindeki 11’i çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 30 düzensiz göçmen Ayvalık’ta karaya çıkartılarak haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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