115 kaçak göçmen daha yakalandı!
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Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeden çıkmaya çalışan 115 düzensiz göçmen ile bu kaçakçılığa aracılık eden 7 organizatör yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince 7-8 Eylül tarihlerinde Ayvacık ve Gelibolu ilçelerinde kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyon çerçevesinde 7 organizatör, 115 kaçak göçmen yakalandı.
Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
7 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
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