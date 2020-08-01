  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

114 yıl sonra... ABD basın açıklamasıyla duyurdu

ABD’de, 1906 yılında bir afrikalı, 1 hafta süreyle maymun kafesinde orangutanlarla birlikte tutuldu. Hayvanat bahçesini gezen yüzlerce kişi, orangutanlarla birlikte maymun kafesinde yaşayan Kongolu Ota Benga’yı izledi. Yetkililer, 114 yıl geciken özrü basın açıklaması yaparak yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 17:47:00 -
114 yıl sonra... ABD basın açıklamasıyla duyurdu

1906 yılında Bronx Hayvanat Bahçesi'nde maymunların ve orangutanların yaşadığı bölüme, Ota Benga adlı bir Afrikalı kapatılmış ve 1 hafta boyunca maymunlarla birlikte sergilenmişti. Bronx Hayvanat Bahçesi’ni yöneten Yaban Hayatı Koruma Derneği (WCS), 114 yıl sonra basın açıklaması yayımlayarak özür diledi.

WCS Başkanı ve CEO'su Cristián Samper yayımladığı açıklamada “Birçok insanın ve neslin bu eylemlerden zarar görmesinden dolayı derinden pişmanlık duyuyoruz” ifadelerinde bulundu. Samper “Açık ve sistemik ırkçılığın devam ettiğini ve kurumumuzun bununla yüzleşmesi için daha büyük bir rol oynaması gerektiğini kabul ediyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dost

S....siz ahlaksizlar kuru kuruya özür dile gecistir ama türkiyenin yapmamis ildugu ermeni soykirimini zorski kabullendirmeye calisin
  • Yanıtla

Serkan

Çok normal. Batı medeniyeti...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı