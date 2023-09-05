113 yıl hapsi isteniyordu tahliye edildi

AVCILAR Belediyesi tarafından 2014 ve 2016 yılları arasında yapılan ihalelere fesat karıştırdığı gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 113 yıl hapis cezası istenen eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edildi. Benli, "Hiç kimsenin malına tamah etmedim. Devlet malını gözüm gibi korudum. Bana yapılan suçlama çok ağır ve çok insafsızcadır. Benim geçmişim, üzerime giydiğim beyaz önlük gibi tertemizdir" dedi.

Avcılar Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde 2014-2016 yılları arasında belediyenin yaptığı ihalelere fesat karıştırdığı iddiası ile tutuklanan eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edildi. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Handan Toprak Benli bulunduğu cezaevinden getirilirken, 3 tutuklu sanık SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Bir kısım tutuksuz sanıklar ve avukatları salonda hazır bulundu.

"BENİM GEÇMİŞİM, ÜZERİME GİYDİĞİM BEYAZ ÖNLÜK GİBİ TERTEMİZDİR"

Mahkemede yaptığı savunmasında hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Handan Toprak Benli, "Belediye Başkanlığım boyunca her yıl yapılan tüm oylamaları başarıyla geçmiş birisiyim. Ayrıca benim Belediye Başkanlığı yaptığım dönemdeki, stratejik plana uygun olarak yapılmış tüm faaliyetlerin raporları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmiştir. Yani, benim görev ve sorumluluğumu yerine getirmediğim iddiası doğru değildir. Tam aksine yasaya göre olan, bütün görev ve sorumluluklarımı yerine getirdiğim görülmektedir. Suçlama konusu yapılan 2014, 2015, 2016 tarihlerinde yapılmış 6 ihalede, ne ihaleyi yapan, ne ihale yetkilisi, ne harcama yetkilisi, ne gerçekleştirme yetkilisi, ne de onaylayanlardan değilim. İhalenin hiçbir sürecinde dahlim, imzam ve onayım yoktur. Altı ihalede kayrıldığı ileri sürülen Erkan Karaslan ve Erkan Karaaslan'la ilişkilendirilen şirketler yalnızca Avcılar Belediyesi'ne değil, aralarında İçişleri Bakanlığı, MİT, Üniversiteler, çeşitli partilere mensup çok sayıda belediyenin olduğu kamu kuruluşlarından 80 civarında ihale alarak bu hizmetleri verdiği iddianamede de yer almaktadır. Malvarlığım da, yaşantım da şeffaf ve açıktır. Hiç kimsenin malına tamah etmedim. Devlet malını gözüm gibi korudum. Bana yapılan suçlama çok ağır ve çok insafsızcadır. Ama adaletin mutlaka tecelli edeceğine ve aklanacağıma eminim. Çünkü, benim geçmişim, üzerime giydiğim beyaz önlük gibi tertemizdir" dedi.

Mahkeme heyeti, adli kontrol tedbirleri uygulanarak Handan Toprak Benli'nin tahliyesine hükmetti. İddianamede 185 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Erkan Karaarslan'ın da tahliyesine karar verdi. Sanıklardan Burçin Baykal ve Mücahit Doğan da tahliye edilirken duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Handan Toprak Benli'nin birçok suçtan toplamda 26 yıldan 113 yıla kadar hapsi istendi. Erkan Karaarslan'ın ise yine birçok suçtan toplamda 62 yıldan 185 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Diğer 25 şüphelinin ise farklı suçlardan değişik oranlarda cezalandırılmaları istendi.