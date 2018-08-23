112 helikopteri, ağır yaralanan genci kurtarmak için tarlaya indi!

Olay, İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Olgunlar Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bayram günü tarlada mısır silajı yapmak isteyen 26 yaşındaki Tuncay Akdemir, dengesini kaybederek bacağını silaj makinesine kaptırdı. Akdemir'in sağ bacağı, kaza sonrasında diz bölgesinden koptu.

SAĞLIK EKİPLERİ VE İTFAİYE EKİPLERİ DAKİKALARCA UĞRAŞTI

Bağırma seslerini duyan ve silaj makinesinin yanında birlikte çalıştığı yakınları, hemen durumu 112 sağlık ekiplerine, haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri, Tuncay Akdemir’i silaj makinesinin içinden uzun süren uğraşlar sonucu çıkarttı. 26 yaşındaki Akdemir'e, ilk müdahalesinin ardından hava ambulansı istendi.

HELİKOPTER TARLAYA İNDİ

Hava ambulansı kısa sürede düzlük bir tarlaya inerken, ağır yaralanan Tuncay Akdemir, daha sonra kopan bacakla birlikte 112 hava ambulansına alınarak İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Genç adamın sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.