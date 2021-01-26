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Gündem 112 Çağrı Merkezi personel alımı ne zaman?
Gündem

112 Çağrı Merkezi personel alımı ne zaman?

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılında Bin 772 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu alımların Bin 462 kişisi Çağrı Merkezi personeli olacağı belirtildi. İçişleri Bakanlığı bünyesine istihdam edilmek üzere yapılacak alımların tarihi merak ediliyor. Peki, 112 Çağrı Merkezi personel alımları ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 14:40:00 -
112 Çağrı Merkezi personel alımı ne zaman?

İçişleri Bakanlığı bünyesine Bin 772 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu personellerin Bin 462 kişisi Çağrı Merkezi personeli olacağı belirtildi.

112 Çağrı Merkezi personel alımı ne zaman?

Personel alımı için 25 Ocak tarihinde başlayan başvuru işlemleri, 29 Ocak tarihine kadar alınacak. Yapılan başvuruların ardından 22 Mart tarihinde sözlü sınavlar düzenlenecek.

Başvuru işlemleri, Bakanlığın resmi internet sayfasında yer alan lisans mezunları için "2021 yılı 4/B sözleşmeli personel Lisans giriş (sözlü) sınavı iş talep formu üzerinden veya ön lisans mezunları için "2021 yılı 4/B sözleşmeli personel ön lisans giriş (sözlü) sınavı iş talep formu" bölümünden gerçekleştirilmektedir.

Lise mezunları için ise ayrıca "2021 yılı 4/B sözleşmeli personel lise giriş (sözlü) sınav iş talep formu” kısmından KPSS (B) grubu puan alanından kendine uygun alanın seçilmesi ile birlikte yapılacak.

Başvuru işlemleri ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de gerçekleştirilmektedir.

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