11000 TL ne zaman verilecek? 11000 TL yardım devam ediyor mu?

1100 TL sosyal yardımı başvurusu e-devlet sayfasından alınıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım parası vereceğini duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.100 TL tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını belirtti. Peki yardım başvurusu sorgulama nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan toplamda yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını belirtti.

Yardım Programı hak sahipliği durumunu ise e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal Yardım Sorgula” başlıklı bölümden kontrol edilebiliyor. Korona sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay 1000 TL yardım yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan destek ödemesini 1000 TL’den 1100 TL’ye yükseltildiğini duyurdu.

11000 TL ne zaman verilecek?

Sosyal yardımlaşma başvuru sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında yine e-devlet sayfasından "Başvurular Listesi" ekranına tıklayarak 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonucunuzu öğrenebileceksiniz.

11000 TL yardım kimlere verilecek?

- 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

- 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

- Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

- İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.

1100 TL pandemi destek başvurusu için tıklayın