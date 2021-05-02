1100 lirayı kimler alacak? 1100 TL yardım kime ödenecek? 1100 TL yardım ne zaman dağıtılacak?

1100 TL yardım alma şartı nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 gün devam edecek yasak süresi boyunca vatandaşlara 1100 TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı. Erdoğan, "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." dedi.

1100 TL yardım kime ödenecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 TL tutarında nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı. Tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ adı altında yeni bir yardım programı başlattıklarını söyleyen Bakan Yanık, söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını belirtti.

1100 lira sosyal yardım destek başvurusu nereden yapılacak?

Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Yanık şunları söyledi: “Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV’lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi gerçekleştireceğiz”

1100 TL yardım ne zaman dağıtılacak?

Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.

1100 TL destek ödemesi nereden sorgulanacak?

Bakan Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal Yardım Sorgula” başlıklı bölümden kontrol edilebileceğini hatırlattı.