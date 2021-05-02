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Bakan müjdeyi verdi! Hane başı 1100 lira ödenecek
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Ekonomi 1100 lira ödemeleri ne zaman yapılacak? 1100 TL para desteği kime verilecek?
Ekonomi

1100 lira ödemeleri ne zaman yapılacak? 1100 TL para desteği kime verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği 1100 TL nakdi ücret desteği yardımı detaylarına ilişkin son dakika açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 1100 TL yardımın ne zaman ve kimlere yapılacağını açıkladı. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 10:18:00 - 2021-05-02 10:27:10
1100 lira ödemeleri ne zaman yapılacak? 1100 TL para desteği kime verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." dedi. Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin de Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile beraber yapılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." demişti.

29 Nisan perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve tüm Türkiye'de uygulanan tam kapanma süreci, 17 Mayıs saat 05.00'e kadar devam edecek. Tam kapanma döneminde ihtiyaç sahibi ailelere Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştirilecek.

 

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