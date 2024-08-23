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Yerel 11 yıl cezası var, umurunda değil... Yakayı bakın nasıl ele verdi
Yerel

11 yıl cezası var, umurunda değil... Yakayı bakın nasıl ele verdi

Yeniakit Publisher
2024-08-23 10:23:00 -
11 yıl cezası var, umurunda değil... Yakayı bakın nasıl ele verdi

Hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan adam, mağdur kılığına giren polisle yaptığı WhatsApp görüşmesi sonrası yakayı ele verdi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 47 ayrı dosyadan, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mustafa T.'yi yakalamak için takibe başlattı. Çoğunlukla dolandırıcılık suçlarından aranan şüpheliye ulaşmaya çalışan ekipler, Mustafa T.'yi yakalamak için mağdur rolüne girdi. Şüpheliyle Whaptsapp'tan iletişime geçen ekipler Mustafa T.'nin Nilüfer ilçesinde bir ikamette kayıtsız olarak oturduğunu tespit etti. Polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonrası yakalanan Mustafa T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. İşlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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