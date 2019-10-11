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11 yaşındaki şehidimizin babasından duygulandıran mesaj: Bir değil bin Elif'im vatanıma feda olsun

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ne düzenlenen havanlı saldırıda Şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim'in babası terörü lanetleyerek şu mesajı verdi: "Bir değil bin Elif'im Türkiye Cumhuriyeti Devleti için feda olsun."

11 Ekim 2019 Cuma 19:17
11 yaşındaki şehidimizin babasından duygulandıran mesaj: Bir değil bin Elif'im vatanıma feda olsun

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ne Suriye'nin Resulayn kentinden terör örgütünce ateşlenen havan mermisi, 11 yaşındaki Elif Terim'in Şehit olmasına sebep oldu. Minik kız son yolculuğuna uğurlanırken, acılı baba Halil İbrahim Terim, "Bir değil bin Elif'im Türkiye Cumhuriyeti'ne kurban olsun." diyerek milyonları duygulandıran bir mesaj verdi.

'Parçalar kalbine isabet etmiş'

Elif'in Şehit olduğu gün görevi sebebi ile Kırıkkale'de olduğunu belirten acılı baba olay anını, "Havan Topu'nun parçası saat 15:30 civarında bahçemize düşmüş. Ağaca isabet etmiş. Parçalar duvara ve kolonlara sıçramış. Kızım o esnada parçanın ilk düştüğü ağaca 5 metre uzaklıktaki balkondaymış. Sıçrayan parçalardan birisi onun kalbine isabet etmiş. Kalbin durmasına sebep olmuş. Doktorlarımız 1 saat kadar müdahale etmişler ancak vefat etmiş" ifadeleri ile anlattı.

Şehit olan Elif'in ailesi ile birlikte 50 km uzaklıktaki köyde yaşayan dayısının yanına gitmek üzere hazırlandıklarını belirten baba Terim, "Çantalarını hazırlamışlar. Dayısı gelip onları alacakmış ama kısmet olmadı." dedi.

'Gururluyum'

Terörü lanetleyen acılı baba, üzüntüsü ile birlikte gururlu da olduğunu vurgulayarak şu duygusal mesajları verdi:

"6 çocuğum vardı, Elif vefat edince 5 çocuğum kaldı. Bu terörün Allah belasını versin. Nerede bir terör varsa Allah onun belasını versin. 11 yaşındaki bir çocuğun suçu neydi ki? Günah değil mi bu kıza? İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunların hakkından gelecek. Biz buna inanıyoruz ver devletimizin arkasındayız. Bir değil bin Elif'im Türkiye Cumhuriyeti'ne kurban olsun. Ben bir baba olarak üzüntülüyüm ama devletim için bir değil on Şehit veririm. Üzüntüm çok büyük ama gururluyum."

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 19:17
  1. Kırıkkale
  2. Şanlıurfa
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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