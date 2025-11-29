  • İSTANBUL
Dünya 11 yaşındaki kız çocuğunda nadir diş anomalisi! Cerrahlar ve diş uzmanları harekete geçti
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yayınlanan ortodontik vaka raporuna göre, 11 yaşındaki bir kız çocuğu, on sekiz bebek dişi, otuz iki kalıcı diş ve otuz bir sayısal dişle şimdiye kadar kaydedilen en nadir diş anomalilerinden birine sahip olarak tespit edildi.

Yayınlanan ortodontik vaka raporuna göre, 11 yaşındaki bir kız çocuğu, on sekiz bebek dişi, otuz iki kalıcı diş ve otuz bir sayısal dişle şimdiye kadar kaydedilen en nadir diş anomalilerinden birine sahip olarak tespit edildi.

Genetik testler, kromozom dokuz üzerinde perisentrik bir terslik olduğunu ortaya koyarken, herhangi bir sendromla ilişkili olmadığı belirlendi.

 

Bu durum, sendromsuz çoklu hiperdontianın gerçek bir örneği olarak kayıtlara geçti.

Tedavi süreci, fazla dişlerin cerrahi olarak çıkarılmasını ve işlevsel ısırığın yeniden oluşturulmasını gerektirdi; sürece cerrahlar ve diş uzmanları koordineli şekilde dahil oldu.

