THY - Adıyaman
0553 313 94 23

11 yaşındaki çocuk ahırda ölü bulundu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarıçakmak köyünde 11 yaşındaki çocuk ahırda ölü bulundu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:11
11 yaşındaki çocuk ahırda ölü bulundu

Sivas'ta bir 11 yaşındaki bir çocuk ahırda ölü bulundu. Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Yukarıçakmak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevim-Halit Ç. çiftinin 3 çocuğundan biri olan imam hatip ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Emirhan Ç.'den bir süre haber alamayan ailesi Emirhan'ı aramaya başladı.

Bu sırada ahıra giren Emirhan'ın ikizi Cengiz Ç. kardeşini ahırda iple asılı halde buldu. Bunun üzerine durum 112 sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Emirhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Emirhan'ın cansız bedeni otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emirhan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Emirhan'ın anne ve babasının boşandığı, annenin Balıkesir'de yaşadığı öğrenildi. Baba Halit Ç.'nin boşandıktan sonra tekrar evlendiği, ilk evliliğinden 2, ikinci evliliğinden 3 üç çocuğu olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili incele başlatıldı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:11
  1. Sivas
  2. Balıkesir
  3. Ahır
  4. Ahırda ölü bulundu
  5. 11 yaşındaki çocuk öldü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hangi hayvanlar kaç kişi tarafından kesilir?
    1. Hangi hayvanlar kaç kişi tarafından..
    2. Türkiye'den Venezuela'ya İHA sürprizi!
    3. Arefe günü tam gün tatil mi?
    4. ABD'de Müslüman kadın aday ön seçimi..
    5. Amerikancı solcular rahatsız! ABD..
    6. Eski milletvekili vefat etti
    7. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    8. Hurda arabaları çatıda saklıyorlar!
    9. ‘Sermaye baskısına boyun eğmeyeceğiz’
    10. Sevimli Ayı yavrusu kafasını tenekeye..
    11. İngiliz yazardan kritik tespit! 'Eğer..
    12. ASKON: Alnımızın akıyla çıkacağız
    13. Arefe günü nasıl değerlendirilmeli?
    14. Darbe girişimini MİT'e ihbar eden..
    15. Afganistan'da Taliban askeri üsse..
    16. İşgalci İsrail 15 Filistinliyi alıkoydu
    17. Yerli Trump Kılıçdaroğlu
    18. Arefe günü yapılacak ibadetler neler?
    19. İstanbul'da plazada yangın!
    20. RTÜK kanallara ceza yağdırdı! Beyaz..
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?