11 vekil istifa ederse erken seçim olur mu? Erken seçime nasıl gidilir?
Göçmenlere yönel faşist uygulamaları ile bilinen CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özdan iyice saçmaladı. Vatandaşın yararına bir çivi çakmayan muhalefet her geçen gün savrulmaya devam ediyor. Muhalefetin bir işe yaramadığını gören, faşist uygulamalarıyla eleştirilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, siyasete ders vermeye soyundu. Tanju Özcan muhalefetin bunu yapması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’yi erken seçime görmek zorunda olduğu iddia etti.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden muhalefete erken seçim dersi vermeye kalktı. Bolu’daki gömenlere yönelik faşist uygulamaları ile gündenden düşmeyen Tanju Özcan, belediyeyi faşist zihniyetiyle rezil ettiği yetmiyor muş gibi şimde de siyasete akıl vermeye kalktı.
Tanju Özcan, sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı: "11 tane cesur yürekli milletvekili lazım. 11 vekil istifa ederse 30 milletvekiline ulaşacak boşalan vekillik sayısı, bu durumda da TBMM ara seçim yapma kararı alacak. 11 cesur yürek kim olabilir? Onunla ilgili de önerim var. Mesela Ankara 1. Bölge yeni kuruldu, 1 arkadaşımız, İzmir’de 2 bölge var, birer arkadaşımız, Aydın’dan, Muğla’dan, Tekirdağ’dan, Eskişehir’den, Kırklareli’den, Balıkesir’den, Adana’dan, Hatay’dan bir arkadaşımız istifa ettiği takdirde, yaklaşık 12 buçuk milyon seçmen.
11 milletvekili istifa edersen Türkiye erken seçime gider mi?
"Muhalefet liderleri bu çağrıma kulak verirlerse, 11 cesur yürekli milletvekili artık yeter, Türk Milleti’ni bu esaretten kurtarmak lazım, sorunlar benim koltuğumdan daha önemli derse ara seçim, yani 30 vekilliği için yapılacak ara seçimde, Türkiye seçmeninin yüzde 56’sı oy kullanacak. Bu 30 vekil için sandığa gidecek. Dolayısıyla bu siyasetin doğası gereği genel seçime dönüşür. Sayın Erdoğan’ın bunu genel seçime götürmeme şansı yok."