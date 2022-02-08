11 vekil istifa ederse erken seçim olur mu? Erken seçime nasıl gidilir?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden muhalefete erken seçim dersi vermeye kalktı. Bolu’daki gömenlere yönelik faşist uygulamaları ile gündenden düşmeyen Tanju Özcan, belediyeyi faşist zihniyetiyle rezil ettiği yetmiyor muş gibi şimde de siyasete akıl vermeye kalktı.

Tanju Özcan, sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı: "11 tane cesur yürekli milletvekili lazım. 11 vekil istifa ederse 30 milletvekiline ulaşacak boşalan vekillik sayısı, bu durumda da TBMM ara seçim yapma kararı alacak. 11 cesur yürek kim olabilir? Onunla ilgili de önerim var. Mesela Ankara 1. Bölge yeni kuruldu, 1 arkadaşımız, İzmir’de 2 bölge var, birer arkadaşımız, Aydın’dan, Muğla’dan, Tekirdağ’dan, Eskişehir’den, Kırklareli’den, Balıkesir’den, Adana’dan, Hatay’dan bir arkadaşımız istifa ettiği takdirde, yaklaşık 12 buçuk milyon seçmen.

11 milletvekili istifa edersen Türkiye erken seçime gider mi?

"Muhalefet liderleri bu çağrıma kulak verirlerse, 11 cesur yürekli milletvekili artık yeter, Türk Milleti’ni bu esaretten kurtarmak lazım, sorunlar benim koltuğumdan daha önemli derse ara seçim, yani 30 vekilliği için yapılacak ara seçimde, Türkiye seçmeninin yüzde 56’sı oy kullanacak. Bu 30 vekil için sandığa gidecek. Dolayısıyla bu siyasetin doğası gereği genel seçime dönüşür. Sayın Erdoğan’ın bunu genel seçime götürmeme şansı yok."