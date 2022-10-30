11 ülkede daha seçim sandığı kurulacak!
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yurt dışındaki 11 noktada daha seçim sandığı kurulacağını söyledi.
yeniakit.com.tr
Twitter hesabından seçimlere ilişkin paylaşımda bulunan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 11 ülkede daha seçim sandığı kurulacağını söyledi.
"Yurt dışındaki seçimlerde bir temsilcikte sandık kurulabilmesi için gereken asgari seçmen sayısı 500’kişidir." hatırlatmasında bulunan MHP'li Yıldız, "Böylece 71 ülkede oy kullanılacaktır. 2018 Yılında yapılan seçimlerde 60 ülkedeki 123 temsilciliğimizde 3 bin 163 sandık kurulmuştu." dedi.
Geçmiş dönem bilgilerini paylaştı
"2023 seçimlerinde ise 11 Ülkede daha seçmen sayısının 500’ü geçmesi sebebiyle sandık kurulacaktır." diyen Feti Yıldız, şu bilgileri paylaştı:
24 Haziran 2018 seçimlerinde yurt dışında kayıtlı seçmen sayısı: 3.044.837
Toplam oy kullanan seçmen sayısı:1.525.279
Geçerli oy sayısı:1.505.809
Geçersiz oy sayısı:19.470
Seçime katılma oranı: % 50.09
Cumhur İttifakının aldığı toplam oy: 899.563
Oy oranı: %59.73