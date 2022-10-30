  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset 11 ülkede daha seçim sandığı kurulacak!
Siyaset

11 ülkede daha seçim sandığı kurulacak!

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yurt dışındaki 11 noktada daha seçim sandığı kurulacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 15:45:00 -
11 ülkede daha seçim sandığı kurulacak!

 yeniakit.com.tr 

Twitter hesabından seçimlere ilişkin paylaşımda bulunan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 11 ülkede daha seçim sandığı kurulacağını söyledi.

"Yurt dışındaki seçimlerde bir temsilcikte sandık kurulabilmesi için gereken asgari seçmen sayısı 500’kişidir." hatırlatmasında bulunan MHP'li Yıldız, "Böylece 71 ülkede oy kullanılacaktır. 2018 Yılında yapılan seçimlerde 60 ülkedeki 123 temsilciliğimizde 3 bin 163 sandık kurulmuştu." dedi.

Geçmiş dönem bilgilerini paylaştı

"2023 seçimlerinde ise 11 Ülkede daha seçmen sayısının 500’ü geçmesi sebebiyle sandık kurulacaktır." diyen Feti Yıldız, şu bilgileri paylaştı:

24 Haziran 2018 seçimlerinde yurt dışında kayıtlı seçmen sayısı: 3.044.837

Toplam oy kullanan seçmen sayısı:1.525.279

Geçerli oy sayısı:1.505.809

Geçersiz oy sayısı:19.470

Seçime katılma oranı: % 50.09

Cumhur İttifakının aldığı toplam oy: 899.563

Oy oranı: %59.73

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23