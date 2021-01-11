11 Ocak döviz kuru nasıl? Dolar ve Euro fiyatları kaç TL oldu?
Döviz kurunun hareketlenmesinin ardından Dolar ve Euro fiyatları kaç TL oldu? Güncel fiyatlar nasıl? Sorusunun cevabı merak konusu oldu.
Haftanın ilk gününe döviz kuru hareketli girdi. Yatırım araçlarındaki son durumlar dikkat çekti. İşte Dolar başta olmak üzere diğer yatırım araçlarının son durumu:
Dolar ve Euro ne kadar?
Güncel döviz kuru içerisinde dolar kuru 7,43 liradan işleme alınmaya devam ederken euro kuru ise bugün 9,00 lirada işlem görüyor.
Sterlinde düşüş yaşandı
İngiliz Sterlini ise 11 Ocak 2021 Pazartesi günü 9,98 T seviyelerinde yer alıyor.
Döviz kurunun son durumu
İngiliz Sterlini 9,98 TL
Amerikan Doları 7,38 TL
Euro 9,00 TL
İsviçre Frangı 8,31 TL
Japon Yeni 0,07 TL
Suudi Arabistan Riyali 1,97 TL
Norveç Kronu 0,86 TL
Danimarka Kronu 1,21 TL
Avustralya Doları 5,69 TL
Kanada Doları 5,79 TL
İsveç Kronu 0,89 TL