  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 11 Ocak döviz kuru nasıl? Dolar ve Euro fiyatları kaç TL oldu?
Ekonomi

11 Ocak döviz kuru nasıl? Dolar ve Euro fiyatları kaç TL oldu?

Döviz kurunun hareketlenmesinin ardından Dolar ve Euro fiyatları kaç TL oldu? Güncel fiyatlar nasıl? Sorusunun cevabı merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 12:40:00 -
11 Ocak döviz kuru nasıl? Dolar ve Euro fiyatları kaç TL oldu?

Haftanın ilk gününe döviz kuru hareketli girdi. Yatırım araçlarındaki son durumlar dikkat çekti. İşte Dolar başta olmak üzere diğer yatırım araçlarının son durumu:

Dolar ve Euro ne kadar?

Güncel döviz kuru içerisinde dolar kuru 7,43 liradan işleme alınmaya devam ederken euro kuru ise bugün 9,00 lirada işlem görüyor.

Sterlinde düşüş yaşandı

İngiliz Sterlini ise 11 Ocak 2021 Pazartesi günü 9,98 T seviyelerinde yer alıyor.

Döviz kurunun son durumu

İngiliz Sterlini 9,98 TL
Amerikan Doları 7,38 TL
Euro  9,00 TL
İsviçre Frangı 8,31 TL
Japon Yeni 0,07 TL
Suudi Arabistan Riyali 1,97 TL
Norveç Kronu 0,86 TL
Danimarka Kronu 1,21 TL
Avustralya Doları 5,69 TL
Kanada Doları 5,79 TL
İsveç Kronu 0,89 TL 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Telegram’dan ilk açıklama geldi: Acilen bırakın
Dünya

Telegram’dan ilk açıklama geldi: Acilen bırakın

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi nedeniyle milyonlarca kişi Telegram'a geçti. Popüler mesajlaşma uygulamasının kurucu Pavel Durov'dan ilk açı..
Kırgızistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Caparov'dan flaş Türkiye mesajı!
Dünya

Kırgızistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Caparov'dan flaş Türkiye mesajı!

Kırgızistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Türkiye ile ilişkilerimizi bugünkünden daha güçlü kılmaya ve üst seviyelere taşımaya çaba ..
11.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

11.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay