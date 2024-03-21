1,1 milyon kişinin yıllık su tüketimine eşdeğer su tasarruf etti: Tüpraş’tan ‘su’ hassasiyeti(!)

Tüpraş, son 5 yılda 1,1 milyon kişinin yıllık su tüketimine eşdeğer 87 milyon ton suyu geri kazanarak üretim süreçlerinde yeniden kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve iklim değişikliğinin etkilerinden korunmak amacıyla 2050 Karbon Nötr stratejisi ile uyumlu olarak oluşturduğu “Su Yol Haritası” doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor.

Tüpraş, doğal kaynakların korunması ve en verimli şekilde kullanılması, geri dönüşümün artırılması, atık suların yeniden kullanılması ve biyoçeşitliliğin korunması odağıyla çalışmalarına devam ederken, çevresel performansını dijital teknolojilerle takip ederek sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan şirket, su verimliliğine yönelik yenilikçi ve dijital projeleriyle 2024’te 600 bin ton su tasarrufu hedefliyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, bu yıl su verimliliğine yönelik yenilikçi ve dijital projelerle 600 bin ton su tasarrufu elde etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yelmenoğlu, ‘Enerjimiz Geleceğe’ sloganıyla 2022’de devreye aldıkları ‘Stratejik Dönüşüm Planı’ doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Yeni enerji kaynaklarına gerçekleştireceğimiz yatırımlar ve enerji verimliliği projelerinin katkısıyla, 2030 itibarıyla faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon salımını, 2017’ye göre yüzde 27 azaltmayı, 2050’de ise karbon nötr olmayı taahhüt ettik. Sürdürülebilir rafinaj ve verimli kaynak kullanımı da bu hedefimizin önemli bir parçası.” değerlendirmesinde bulundu.

Suyu ve ekosistemini koruyabilmek amacıyla, mevcut ve gelecekteki su kaynaklarının kullanımında iklim değişikliği etkilerini göz önüne alarak hareket ettiklerini aktaran Yelmenoğlu, “2050 Karbon Nötr stratejimizle uyumlu Su Yol Haritamız kapsamında; doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı amacıyla su tasarrufu, su geri kazanımı, simbiyoz uygulamaları ve biyoçeşitliliğin korunmasına odaklanıyoruz. Şirketimiz, su yönetiminde Avrupa politikalarına yön veren, Avrupa su pazarının lider paydaş kuruluşu Water Europe’a üye ilk Türk sanayi kuruluşu konumunda yer alıyor. 2024 yılında 600 bin ton su tasarrufu hedefi belirledik. Bu hedefimize ulaşmak için; rafinerilerimizde çalıştaylar düzenliyor, su geri kazanım sistemlerini güçlendirerek suyun azami seviyede yeniden kullanımını artıran ve ham su tasarrufu yapan yenilikçi ve dijital su projelerini hayata geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Tüpraş’ın CDP Karbon Saydamlık Projesi’nde önemli bir başarı elde ettiğini ifade eden Yelmenoğlu, şunları kaydetti:

“Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için devreye aldığımız uygulamalarla 2023’te ilk defa katıldığımız ve 21 binden fazla şirketin raporlama yaptığı CDP Karbon Saydamlık Projesi’nin hem İklim Değişikliği hem de Su Güvenliği programlarında “B” Yönetim Seviyesi notu ile derecelendirildik. Petrol sektöründe faaliyet gösteren ve CDP tarafından “Su Güvenliği” programında değerlendirmeye alınan şirketler arasında üst sıralarda yer alıyoruz. Sektöründe örnek teşkil eden bir nota sahip olan şirketimiz, gelecek yıllarda devam edeceği çevresel raporlamalarıyla küresel liderler listesinde yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.”