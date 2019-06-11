0553 313 94 23

1,1 milyar liralık kaçakçılık gümrüğe takıldı

Gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlarla 5 ayda 1,1 milyar lira değerinde kaçakçılığın önüne geçildi- Söz konusu operasyonlarda yaklaşık 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi- Sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 milyon paket bandrolsüz sigaraya el konuldu

11 Haziran 2019 Salı 11:01
1,1 milyar liralık kaçakçılık gümrüğe takıldı

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlarda, yılın ilk 5 ayında 1,1 milyar liralık kaçakçılık engellendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, gümrük muhafaza ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonlarla uyuşturucu tacirleri başta olmak üzere silah, mühimmat, tarihi eser ve ticari eşya kaçakçılarına göz açtırmadı.

Ulusal ve uluslararası eğitim programına tabi tutularak mesleki becerileri üst seviyeye taşınan gümrük muhafaza ekipleri, yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 1 milyar 108 milyon lira değerinde kaçakçılık olayını ortaya çıkardı.

Söz konusu operasyonlarda 530 milyon 508 bin lira değerinde yaklaşık 3 ton uyuşturucu maddenin yanı sıra, 125 bin lira değerinde silah ve mühimmat ele geçirildi. Geçen yılın aynı döneminde 342 milyon 258 bin lira değerinde uyuşturucu maddeye el konulmuştu.

- Sigara kaçakçılarına darbe

Öte yandan, uyuşturucu madde, silah-mühimmat, tarihi eser gibi stratejik öneme haiz ürünlerin yanında tütün mamulleri, akaryakıt, tekstil ürünleri, motorlu taşıtlar, elektronik eşyalar, gıda maddeleri ve canlı hayvanlar gibi çeşitli ticari eşyalar da ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince ülkenin ekonomik refahının sağlanması, haksız rekabetin önüne geçilerek yasal ticaretin önünün açılması için büyük öneme sahip ticari eşya yakalamalarıyla bu dönemde 577 milyon 236 bin liralık kaçakçılık engellendi.

Ticari eşya yakalamalarında miktar bazında en dikkat çekici ürünlerin başında sigara ve tütün mamulleri geldi. Sigara kaçakçılığıyla aktif mücadele eden ekipler tarafından, 5 ayda 6 milyon paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.







Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:01
  1. Gümrük Muhafaza
  2. kaçakçılık
  3. Ticaret Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antik kentte ziyaretçi sayısındaki artış bölge halkına yaradı
    1. Antik kentte ziyaretçi sayısındaki..
    2. Doğa tutkunlarından karlı dağlara gezi
    3. Rusya’da tanker yangınında 3 kişi öldü
    4. Halı dokumak, hastalığına terapi oldu
    5. Tarlada devrilen traktörün altında..
    6. “Şehrin Işıkları” Bursa’yı aydınlatıyor
    7. ANALİZ – Rusya ve Çin: Batının..
    8. Orhangazi Uluslararası Yol Yarışı..
    9. 3 günlükken ameliyatla kavun..
    10. Ordu’da yaylalar birleşiyor
    11. Yusuf Yazıcı'ya gelen teklif reddedildi!
    12. KDV ve ÖTV indirimlerinde son 20 gün
    13. Kuveyt Türk’ten 500 öğrenciye staj ve..
    14. Saka kuşları pahalıya patladı
    15. Hasta taşıyan ticari taksi kaza yaptı:..
    16. Avrupa borsaları
    17. Hatay’da bir haftada 124 trafik kazası..
    18. Kaleiçi Old Town’a İtalya’dan kardeş..
    19. Ayda 8 bin kişi Hoş Geldiniz Masası’na..
    20. Konya Kulu’da dolu ekili arazilerde..
    21. Akyurtlu öğrenciler Çanakkale yolcusu
    22. Oynadıkları alanın yeniden..
    23. "Süper Lig'e kalıcı olmak için geldik"
    24. Soylu’dan tehditlere sert cevap! “Size..
    25. Sivilleri hedef alan PKK suçu..
    26. Tuna Nehri’nde batan yolcu teknesi..
    27. Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesinde..
    28. PKK'nın Çevrimli katliamı hafızalardan..
    29. "YKS'den önce bol oksijenli gün..
    30. Üniversitelerde tanıtım dönemi..
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...