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Gündem 11 Mayıs'a ait Türkiye'nin koronavirüs bilançosu açıklandı
Gündem

11 Mayıs'a ait Türkiye'nin koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 koronavirüs testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 19:33:00 - 2021-05-11 19:47:47
11 Mayıs'a ait Türkiye'nin koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1582'si semptomatik olmak üzere toplam 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 278 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 589'a, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 59 bin 433'e yükseldi.

Bugünkü iyileşenlerin sayısı 22 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 22 bin 253 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi. Toplam test sayısı 49 milyon 830 bin 456'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 975 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.

Dünkü vaka sayısı 13 bini aşmıştı

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 282 kişi hayatını kaybederken, 1734'ü semptomatik olmak üzere 13 bin 604 yeni vaka tespit edilmişti.

Sınır 5 bin vaka olarak belirlenmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından vaka sayılarının 5 binin altına düşmesi halinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerin gevşetileceğini belirtmişti.

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