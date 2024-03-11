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Tarih 11 Mart 1370: Ebû Abdillah Eş-Şerîf Et-Tilmisânî'nin vefatı
Tarih

11 Mart 1370: Ebû Abdillah Eş-Şerîf Et-Tilmisânî'nin vefatı

Yeniakit Publisher
2024-03-11 05:53:00 -
11 Mart 1370: Ebû Abdillah Eş-Şerîf Et-Tilmisânî'nin vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Ebû Abdillah Eş-Şerîf Et-Tilmisânî'yi hayırla yâd ediyoruz.

Şerif Tilmisânî bugünkü Cezayir’deki Tilmisan köyünde 710 yılında dünyaya gelmiştir.Endülüs’ten insanlar Tilimsan’a gidip ilim almaya başlamışlar. Tilimsan’da yetişen bazı hocalar da Gırnata’ya, Kurtuba’ya davet edilmiş ve orada dersler vermişlerdir.

Şerif Tilmisânî’nin ders halkasından üç önemli âlim yetişmiştir. Birisi İmam Şâtıbî, ikincisi Abdurrahman İbn Haldun ve üçüncüsü Yahya İbn Haldun. Bunların yanında Zeynuddin İbni Hatib, İbni Kunfuz, İbni Sekkâk, Ebu Said İbni Lübb gibi âlimler de Endülüs’ten gelip Tilimsan’da Şerif Tilmisânî’den ders almış âlimlerdir.Şerif Tilmisânî’nin hayat hikâyesini daha sonra Mağrip Maliki âlimlerinin Tabakat eserlerinden öğreniyoruz. Ayrıca onun tarım ilmine dair eserlerinin olduğu bilinmektedir.Şerif Tilmisânî akli ilimlerle nakli ilimleri kendisinde cem eden mantık, felsefe, kelam, fıkıh, hendese ve astronomi gibi ilimleri okumuş bir âlimdir.

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