11 LGBT derneği Selin Ciğerci için bildiri yayımladı!
Yurt dışı fonlu 11 LGBT derneği, eşcinsel sapkın Selin Ciğerci için ortak bildiri yayımladı.
LGBT tartışmaları gündemdeki yerini korurken, Selin Ciğerci adındaki eşcinsel sapkın Konya'da bir güzellik merkezi açmak istedi.
Konya'nın duyarlı Müslümanları Ciğerci'nin açmak istediği iş yeri önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi. Ciğerci güzellik merkezinin açılışını iptal etmek zorunda kaldı.
Yaşanan olaydan sonra, yurt dışı fonlu 11 eşcinsel derneği, "Kendilerine göre kimin makul kimin aykırı yurttaş olduğuna karar veren siyasiler görmek istemiyoruz." diyerek aileye duyarlı siyasileri hedef aldı.
"Elinizi de dilinizi de bedenlerimizden ve yaşamlarımızdan çekin." hadsizliğinde bulunulan açıklamada yer alan eşcinsel sapkınların savunucusu dernekler şöyle:
17 Mayıs Derneği, Genç LGBTİ+ Derneği, Gökkuşağı Aileleri Derneği GALADER), HEVİ LGBTİ+ Derneği, Kaos GL Derneği, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Mersin 7 Renk Derneği, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), ÜniKuir Derneği
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