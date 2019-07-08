11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu! İşte 2023 hedefleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan 11. Kalkınma Planı'na göre, 2023 yılında GSYH'nin 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi amaçlanıyor.

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. 11. Kalkınma Planı'na göre, 2023 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi hedefleniyor. 4,3 milyon ek istihdam hedefleniyor Planda, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9,9'a düşürülmesi, 4,3 milyon ek istihdam oluşturulması hedefleniyor.

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