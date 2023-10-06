11 ilde ''Kahramanlar'' operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde gerçekleştirilen “kahramanlar” operasyonları kapsamında 75 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı." açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'nde Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.
Teknoloji
ABD basınından savunma sanayii itirafı: Türkiye bir dönem buzdolabı ve televizyon üretip övünüyordu