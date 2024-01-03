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Gündem 11 ilde 'kafes' operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı
Gündem

11 ilde 'kafes' operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-03 09:51:00 -
11 ilde 'kafes' operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kafes 28" operasyonuyla, 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 56 kişinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-28' operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 56 kişinin yakalandığını duyurdu.

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