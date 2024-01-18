11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Bakan Yerlikaya: 36 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Kahramanlar-45 Operasyonu'nda 36 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
11 İlde DEAŞ ve EL KAİDE Terör Örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” Operasyonlarında 36 şüpheli şahıs Yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;
Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.
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