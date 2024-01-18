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Gündem 11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Bakan Yerlikaya: 36 şüpheli yakalandı
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11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Bakan Yerlikaya: 36 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-18 09:16:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Kahramanlar-45 Operasyonu'nda 36 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

11 İlde DEAŞ ve EL KAİDE Terör Örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” Operasyonlarında 36 şüpheli şahıs Yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;

Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

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