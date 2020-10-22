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Siyaset 11 HDP’li vekile ait 25 dokunulmazlık dosyası TBMM’ye gönderildi
Siyaset

11 HDP’li vekile ait 25 dokunulmazlık dosyası TBMM’ye gönderildi

HDP'li 11 milletvekiline ait 25 dokunulmazlığın kaldırılması için hazırlanan dosyalar, dün TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:08:00 -
11 HDP’li vekile ait 25 dokunulmazlık dosyası TBMM’ye gönderildi

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şunlar: HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık. Salihe Aydeniz ile Dersim Dağ'ın 5'er, Berdan Öztürk ile Semra Güzel'in 3'er, Muazzez Orhan Işık ve Remziye Tosun'un 2'şer, Ömer Öcalan, Nuran İmir, Ayşe Sürücü, Feleknas Uca ve Mahmut Toğrul'un 1'er dosyası bulunuyor.

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