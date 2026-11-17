Trendyol, Kasım ayının ilk yarısında Türkiye’nin dört bir yanındaki üretici, esnaf ve KOBİ’lerin ürünlerini hem yurt içindeki hem de uluslararası pazarlardaki müşterilerle buluşturmaya devam etti. 1-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Erken Fırsatlar ve 5-11 Kasım dönemindeki Süper Alışveriş Günleri kapsamında, platformdaki yüz binlerce satıcı toplam 77 milyon ürün satışı gerçekleştirdi. Bu satışların 11 milyonu yurt dışına yapılırken, toplam satışların yüzde 90’ından fazlasının doğrudan iş ortakları tarafından gerçekleştirilmesi, e-ticaretin yerel işletmelere sağladığı ekonomik katkıyı ortaya koydu.

Türk üreticilerin ürünleri uluslararası pazarlarda

Trendyol’un e-ihracat altyapısı, yerli üretici, esnaf ve KOBİ’lerin ürünlerini yurt dışındaki müşterilere ulaştırmayı sürdürdü. Kasım ayının ilk yarısında Türkiye’den en fazla alışveriş yapan şehirler, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, Azerbaycan’ın başkenti Bakü ve Romanya’nın başkenti Bükreş oldu.

Aynı dönemde Türkiye’den yurt dışına en fazla ürün satışı gerçekleştiren şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Kocaeli, Bursa ve Kayseri olarak sıralandı. Veriler, e-ihracatın yalnızca büyük şehirlerle sınırlı kalmadığını, Anadolu’daki üretici ve işletmelerin de uluslararası pazarlara erişim imkânı bulduğunu gösterdi.

Bursa hem iç pazarda hem ihracatta öne çıktı

Tekstilden mobilyaya uzanan güçlü üretim altyapısıyla dikkat çeken Bursa, Kasım döneminde hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarda öne çıkan şehirler arasında yer aldı. Türkiye’den en fazla e-ihracat gerçekleştiren şehirlerden biri olan Bursa, yurt içinde en çok sipariş alan iller sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından geldi. En fazla alışveriş yapılan şehirler arasında da yine üç büyük kenti takip etti.

Bursa’nın satış performansı, yerel üretim gücünün e-ticaret sayesinde daha geniş müşteri kitlelerine ve uluslararası pazarlara ulaşma potansiyelini ortaya koydu.

Bir günde 32 milyon aktif kullanıcıya ulaşıldı

Kasım kampanyaları boyunca platform 1 milyarı aşkın ziyaret alırken, tek bir günde ulaşılan en yüksek aktif kullanıcı sayısı 32 milyon oldu. Artan talebi karşılamak üzere Trendyol’un teknoloji, lojistik ve operasyon altyapısı yoğun şekilde çalıştı. Kampanyaların en hareketli gününde satıcılara ait 7 milyon paket, alıcılarına ulaştırılmak üzere sevk edildi.

Bu veriler, milyonlarca ürünün tüketicilerle buluşmasında güçlü dijital ve operasyonel altyapının önemini bir kez daha ortaya koydu. Söz konusu altyapı, Türkiye genelindeki üretici, esnaf ve KOBİ’lerin satış süreçlerini yönetmelerine ve uluslararası pazarlara açılmalarına da imkân sağladı.

Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanındaki işletmelerin e-ticaret yoluyla büyümesini ve ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırmasını desteklemeyi sürdürüyor. Kasım ayındaki kampanya takvimi, Kasım Fırsatları ve Gaming Festivali’nin ardından 22-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Efsane Günler ile devam edecek.