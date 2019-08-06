0553 313 94 23

11. Büyükelçiler Konferansı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:- "(Dünya ticaretinde) Artık çoklu platformlar yerine ikili anlaşmalar, serbest ticaret anlaşmaları ön plana çıkmakta" - "Biz de Bakanlık olarak, ülke menfaatlerimizi gözeterek, serbest ticaret anlaşmalarımızın sayısını artırmak yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz"- "AB'nin Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile serbest ticaret anlaşması imzalamış olması bizim için de önemli. MERCOSUR ile özellikle de Meksika ile ticaret hacmimizin artmasına önem veriyoruz"

06 Ağustos 2019 Salı 23:35
11. Büyükelçiler Konferansı

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünya ticaretinde artık çoklu platformlar yerine ikili anlaşmalar ve serbest ticaret anlaşmalarının ön plana çıkmaya başladığını belirterek, "Biz de Bakanlık olarak, ülke menfaatlerimizi gözeterek, serbest ticaret anlaşmalarımızın sayısını artırmak yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Ankara Sheraton Otel'deki 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalışma yemeğinde konuşan Pekcan, büyükelçilerin dünyanın her köşesinde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini ve Ticaret Bakanlığının da en önemli ortakları arasında yer aldıklarını söyledi.

Ticaret müşavirlerinin sayısını artırmaya devam edeceklerini ifade eden Pekcan, ekonomi ve dış politikada bakanlıklar arasındaki iş birliklerinin önümüzdeki yıllarda da süreceğini dile getirdi.

Pekcan, Çin ve Hindistan hariç tutulduğunda küresel ekonominin yüzde 2 civarında büyüyeceğine ilişkin tahminleri hatırlatarak, küresel konjonktürün, ticaret savaşlarının ve korumacılık önlemlerinin dış ticaretin önünde büyük engel oluşturduğunu, Türkiye'nin ihracat pazarları açısından kötü bir dönemden geçildiğini kaydetti.

Bu duruma rağmen Türkiye'nin ihracatta rekorlar kırdığına dikkati çeken Pekcan, "Türkiye'nin büyümesine net ihracatın katkısı ilk çeyrekte 12,2 puan olmuştur. 2018 yılının ilk çeyreğinde bu oran eksi 4,1 seviyesindeydi. İhracatımız, dış finansman ihtiyacımızın 7 ayda 30,9 milyar dolar azalmasına sebep olmuştur." diye konuştu.

- "Müteahhitlerimize destek için alternatif çalışmalar yapıyoruz"

Pekcan, gerek dış ticaret gerekse gümrüklerde dijitalleşmeye verdikleri öneme değinerek, Bakanlığın dijital altyapısını baştan sona yenileme yönündeki çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Pekcan, iş dünyasının online platformda teminat mektuplarını gönderebildiklerini de belirtti.

Türk Eximbank'ın kaynaklarını iş dünyası ve ihracatçılar için çok daha etkin ve verimli hale getirdiklerini anlatan Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Müteahhitlerimize destek olmak için de yeni alternatif çalışmalar yapıyoruz. En kısa zamanda devreye girecek. İhracat kaydı ile müteahhitlerimizin teminat mektuplarını bile, ki burada zorluk çektiklerini biliyoruz, Eximbank kanalı ile verebilmeleri için çalışmalarımızı tamamladık."

Pekcan, dış temsilciliklerin daha iyi hizmet verebilmeleri için yapısal bir dönüşüm gerçekleştireceklerini ve bir yazılım programı kuracaklarını bildirdi.

- ABD ve Latin Amerika ile ticari ilişkiler

ABD ile Türkiye arasında 100 milyar dolar seviyesine yükseltilen dış ticaret hacmi hedefini hatırlatan Pekcan, bu amaçla ortak çalışma grupları oluşturulduğunu dile getirdi.

Pekcan, dün ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefon görüşmesi yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için eylülde, sektör temsilcilerinin de bir araya geleceği, Türkiye'de geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştireceğiz. Burada da büyükelçilerimize çok iş düşüyor. Ayrıca Latin Amerika'ya da çok önem veriyoruz. Özellikle Avrupa Birliğinin (AB) Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile serbest ticaret anlaşması imzalamış olması bizim için de önemli. Serbest ticaret anlaşması görüşmelerimizi hızlandırıyoruz. MERCOSUR ile özellikle de Meksika ile ticaret hacmimizin artmasına önem veriyoruz. Buralarda özellikle Türk Ticaret Merkezlerini yaygınlaştırılmak için çalışmalar yürütüyoruz."

AB'nin, Türkiye'nin en büyük dış pazarı olduğunu ifade eden Pekcan, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinde iş dünyasının çabalarının önemine dikkati çekti.

Pekcan, Rusya ile de 2018'de 25,7 milyar dolar ticaret hacmine ulaşıldığını belirterek, Rusya'nın en fazla ticaret açığı verilen ülke konumuna geldiğini, özellikle sebze meyve ticaretindeki karantina önlemlerinin öne çıktığını söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Temyiz Organı'nın yıl sonu itibarıyla çalışamaz hale gelebileceğine işaret eden Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Artık çoklu platformlar yerine ikili anlaşmalar, serbest ticaret anlaşmaları ön plana çıkmakta. Biz de Bakanlık olarak, ülke menfaatlerimizi gözeterek, serbest ticaret anlaşmalarımızın sayısını artırmak yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan da DTÖ nezdinde davalarımız devam ediyor. Bunları çok profesyonel bir ekip takip ediyor. Fas'a karşı sıcak haddelenmiş sac, ABD'ye karşı çelik boruda, bu sene içerisinde, DTÖ'de iki dava kazandık ama ilaçta tekelleşmeyi anlaşma ile çözmek istiyoruz. Anlaşma ile çözemesek de DTÖ'de en iyi şekilde temsil ederek savunacağız."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 23:35
  1. 11. Büyükelçiler Konferansı
  2. DEİK
  3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  4. Yemek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB'den 'Brexit' açıklaması: Hazırız
    1. AB'den 'Brexit' açıklaması: Hazırız
    2. "Madde 22" oyunu tiyatroseverlerle..
    3. Drift yaptığı aracının fiyatı kadar..
    4. Libya'nın güneyinde elektrik..
    5. Peynir ve köz biberli pratik tart
    6. Sri Lanka'daki terör saldırıları
    7. ABD polisinin siyahiye yaptığı..
    8. Umut Meraş’tan transfer isyanı
    9. Trump'tan gözdağı: Google'ı yakından..
    10. Hakkari'de 107 kilogram eroin ele..
    11. Başkentte trafik kazası: 5 yaralı
    12. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, parti..
    13. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    14. Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz..
    15. Bulanık’ta trafik kazası: 4 yaralı
    16. MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Gri..
    17. Gri kategorideki terörist etkisiz hale..
    18. Hakkari’de, Jandarma, Emniyet ve..
    19. Libya'da 122 düzensiz göçmen yakalandı
    20. Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri..
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    Nur topu gibi bir “Kaz”ımız oldu!
    Nur topu gibi bir “Kaz”ımız oldu!

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Ziyarette dikkat çeken isim! Yılmaz Özdil, İmamoğlu'na koştu
    Ziyarette dikkat çeken isim! Yılmaz Özdil, İmamoğlu'na koştu
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!