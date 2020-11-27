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Gündem 11 ayda 215 terörist ikna edildi! 5 terörist daha PKK’dan kaçarak teslim oldu
Gündem

11 ayda 215 terörist ikna edildi! 5 terörist daha PKK’dan kaçarak teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK üyesi 5 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:33:00 -
11 ayda 215 terörist ikna edildi! 5 terörist daha PKK’dan kaçarak teslim oldu

İkna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun 2011 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları ve Suriye ile Irak’ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 215'e yükseldi.

PKK’nın talimat trafiğini Demirtaş'ın avukatı yönetiyormuş

Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda terör örgütü PKK/KCK’ya bağlı faaliyet yürüten ‘zindan yapılanması’nda alınan kararların örgüte ulaştırılmasını sağlayan 2’si gözaltında, 1’i aranan 3 avukatın ise örgüt ile cezaevindeki üyeleri arasında ‘talimat trafiği’ni yönettiği ortaya çıktı. Avkatlardan birinin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından biri olan C.K. olduğu ve sorgusunun sürdüğü açıklandı.

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